الأردن.. "بدنا حق خالد" يتصدر الترند بعد حادث الصويفية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تصدر هاشتاغ #بدنا_حق_خالد موقع التغريدات "تويتر" في الأردن، بالتزامن مع نشر حساب يحمل اسم خالد عبدالهادي، تفاصيل حادثة وقعت معه بعد مشاجرة جمعته مع مجموعة من الشبان.

وتعاطف ناشطون على "تويتر" مع قصة خالد، والتي وضح الأمن العام تفاصيلها، أنه منذ تلقي البلاغ بوشر التحقيق في الحادثة من قبل الأجهزة الأمنية وجرى تحديد هوية الاشخاص كافة وأُلقي القبض على أربعة أشخاص منهم، واعترفوا بالتحقيق معهم بقيامهم بملاحقة الشخص إثر اعتقادهم أنه شخص آخر توجد خلافات سابقة بينهم ويقوم بتهديدهم، وجرى تحويل القضية للقضاء.

وقالت إحدى المغردات: "حرقة قلب امه واهلو عليه وقسماً بالله انها غصه بقلبي.. لازم يوصل حق خالد مش عشانو بس لازم يوصل عشان مصلحة الكل وعشان بديش احكي زلام بدي احكي "هالولدة" يتحاكموا بأسرع وقت البلد صايره بتخوف والناس صايره تشرب هايبكس انا متأكده".

وقال آخر: "يا جماعة كلنا ممكن يصير معنا اللي صار مع خالد وإذا انت مكذب الحادث اللي صار هاد بس لسا لانه ما صار معك".

وعلقت أخرى: "سلسلة الجرائم في الفترة الأخيرة مرعبة بدءًا من حادثة أربد مروراً بقطع الأصابع وصولاً لقضية الاعتداء بالأمس. كلنا معرضين لنفس الموقف وكلنا معنيين بوضع حد لتفشي هذه الظاهرة! الرواية خطيرة والتشكيك فيها أخطر!".

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