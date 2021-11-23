طالب ثانوية يدخل الامتحان بالبشت!.. "الإخبارية" تكشف السر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أدى طالب بالصف الثاني الثانوي في السعودية اختباره وهو يرتدي البشت، وهو ما حدا بقناة "الإخبارية" ببث تقرير يسلط الضوء ويكشف سر حضور الطالب للامتحان بهذا الزي اللافت.

وأوضح تقرير أعده برنامج "اليوم" وأذيع على قناة "الإخبارية" كاشفا السر :"حضر العريس محمد الحسن ( الطالب) إلى مدرسته الليلية لأداء اختباره في يوم زفافه"، لافتا: "ساعتان تفصل العريس والاختبار والاحتفال".

وقال الطالب "العريس":"اليوم أديت اختبار مادة تفسير ومعنوياتي عالية"، متمنيا النجاح لنفسه في الدراسة والزواج، مبينا:" إدارة المدرسة ما قصرت".

وأشار التقرير:"مشاعر مختلطة لطالب الصف الثاني الثانوي في مجمع الأمير محمد بن فهد الليلي بقطاع غرب الدمام وقاعة الامتحان توثق الذكرى فيما لا يخلو الأمر من مداعبات الزملاء" ، حسب صحيفة المرصد.

وقال الطالب العريس :"خرجت من الاختبار والحين رايحين القاعة"، لافتا:" راح التوتر بعد الاختبار ويتبقى توتر الزواج وعقبال العزاب"، مختتماً:"بعد يومين العسل في اختبار آخر".

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