هدى شبانة.. وفاة رابع إعلامية مصرية في أسبوع واحد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

غيب الموت مذيعة التلفزيون المصري هدى شبانة منذ قليل، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد المطافي، والعزاء في شارع التحرير بمنطقة الدقي.

وأعلن عمر محمد، نجل شقيقة الإعلامية هدى شبانة خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب قائلاً: "توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة هدى شبانة صلاة الجنازة الضهر حاضر في جامع المطافي والعزاء في 108 شارع التحرير".

وغيب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الإعلامية المصرية هدى شبانة، لتكون الإعلامية الرابعة التي وافتها المنية في أسبوع واحد، بعد رحيل كلا من الإعلامية مها حسني، وشيرين الدويك، وأسماء مصطفى.

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