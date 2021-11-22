سرقة محل مجوهرات بالكامل في أقل من 60 ثانية (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نجح عدد من اللصوص في سرقة محل كبير للمجوهرات وأخذ محتوياته الثمينة بالكامل في عملية سطو لم تستغرق أكثر من 60 ثانية.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقطع فيديو لعملية السطو التي انتهت في أقل من 60 ثانية، وفر اللصوص بما غنموه إلى جهة مجهولة.

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الأميركية، فإن محل لبيع المجوهرات والمصوغات الذهبية الذي يقع في مدينة كونكورد بولاية كاليفورنيا شهد أسرع وأغرب عملية سطو في تاريخ الولاية.

وظهر اللصوص في كاميرات المراقبة المثبتة في أعلى المتجر من الداخل وهم يقومون بعملية السطو والسرقة، وأكدت مصادر في الشرطة أن اللصوص سرقوا كامل المقتنيات والمجوهرات.

وتسلمت الجهات الأمنية تسجيلات كاميرات المراقبة للحادث وتقوم بعمليات بحث مكثفة حاليا في كاليفورنيا للقبض على المتهمين.

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