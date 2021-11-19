فيل ذكي يهرب من الأسر بعد تسلقه سياجاً حديداً.. فيديو

المصدر: إعداد - سمير سعيد

الفيلة حيوانات ذكية وحساسة بشكل استثنائي، تنعم أيضًا بذاكرة عظيمة.

وظهر أحد الفيديوهات على "تويتر" يوضح كيف أن الأفيال ذكية جدًا وكيف يمكنها بسهولة تقليد البشر.

في الفيديو، شوهد فيل يقف خارج منطقة غابة مطوقة.

وعندما وجد البوابة مغلقة، حاول الفيل ببساطة أن يركب على أحد الدرابزين ويتمكن من عبوره، بدلاً من محاولة هدمه.

وعلى الرغم من أنه كان صعبًا بعض الشيء بالنسبة له في البداية، إلا أنه سرعان ما اكتسب التوازن باستخدام بطنه كدعم وانتقل إلى الجانب الآخر.

تمت مشاركة الفيديو المذهل على "تويتر" بواسطة سوبريا ساهو، السكرتيرة الرئيسية لتغير المناخ والغابات في ولاية تاميل نادو، مع تعليق من كلمة واحدة تقول "عاجزة عن الكلام".

انتشر الفيديو على نطاق واسع وفوجئ العديد من المستخدمين برؤية فيل يعبر السياج بسهولة. كتب أحد المستخدمين "هذا لطيف جدًا.. ذكرني بطفل صغير يقفز من فوق السياج بقليل من الكفاح".

وأعرب آخرون عن قلقهم وتساءلوا عما إذا كانت هناك طريقة بسيطة لضمان مرورهم دون القفز على الأسوار.

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