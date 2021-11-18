«حمدان للتصوير» تنشر الصور الفائزة بمسابقة «أقنعة»

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر أكتوبر 2021، والتي كان موضوعها «أقنعة».

وشهدت المسابقة استحواذاً آسيوياً كاملاً تسيدته الهند بفوز ثلاثي لامع من خلال المصورين «محمد فاضل» و«رينكو شارما» و«شايجيت أوندن شيريات». كما استعادت إندونيسيا والفلبين نغمة الفوز بعد غيابهما أشهراً عدة عن قوائم الفائزين، من خلال المصور الإندونيسي «تان تاي هياب»، والفلبيني «امانويل فيجوتاغ».

وسيحصل الفائزون الخمسة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على «إنستغرام»، وشهدت مسابقة شهر أكتوبر الماضي استخدام الوسم (HIPAContest_Masks#).

وقال الأمين العام للجائزة علي خليفة بن ثالث، إنه يتم اختيار موضوعات المسابقة من واقع الأنشطة البشرية المختلفة والطقوس والعادات والسلوكيات المرتبطة بحضارات وثقافات معينة.

وأضاف: «هناك دوماً واجهة فنية جذابة لهذه الأنشطة والسلوكيات، ومن الأقدم والأشهر في هذا السياق ما يتم ابتكاره من أقنعة يتم لبسها أو رسمها أو وشمها على وجوه الناس بمئات الأساليب والألوان والأشكال، وأيضاً الدلالات والمعاني، وقدمت الجائزة هذه الفرصة لعرض إبداعات المصورين في هذا المجال، وكانت النتيجة باقة جميلة متنوعة من فنون الأقنعة»، وبارك للفائزين خصوصاً من تذوقوا طعم الفوز للمرة الأولى.

وقال المصور الهندي شايجيت أوندن شيريات، إن الصورة التقطت في كانور - كيرلا الهند لأحد أشكال الطقوس الفنية الشهيرة، التي نشأت في شمال ولاية كيرلا، وهي تشمل الرقص والتمثيل الصامت والموسيقى، حيث تمجد معتقدات القبائل القديمة التي تولي قيمة كبرى لعبادة الأبطال وأرواح أسلافهم، وهناك أكثر من 450 نوعاً من الأضرحة في منطقة كانور، كل منها له مكياج خاص وأسلوب أداء، وهذا النمط بالذات يُسمى «كايثاتشاموندي».

وأوضح شيريات أن هذا هو فوزة الرابع في «هيبا» المرموقة، ويشارك دوماً في كل مسابقاتها، وهي من أفضل منصات المسابقات وتعليم التصوير في العالم، وفوزي فيها يعزّز من جمهوري من المصورين والمهتمين، وبصفتي مصوراً مهتماً بالسفر والتصوير الوثائقي فإن طموحي هو الفوز بمسابقة «هيبا» السنوية لأسافر إلى أماكن مجهولة من العالم، وأكون مصدر إلهام للمصورين.

وقال المصور الإندونيسي تان تاي هياب، «خلال فترات الإغلاق كنت ألتقط العديد من الصور لنفسي بأفكار وأساليب من ابتكاري الخاص، وعندما أخبرني صديقي أن هناك مسابقة على منصة (هيبا) شاركت فوراً».

وأشار هياب إلى أنه فاز بالعديد من مسابقات التصوير المحلية، «ولكن هذا فوزي الدولي الأول»، معرباً عن شكره لـ«هيبا»، لأنه تمكن من تحقيق أحد أهدافه الشخصية هذا العام للفوز بمسابقة تصوير دولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news