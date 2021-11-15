حريق في مستشفى عزل ببلغاريا: مصاب بكورونا أشعل سيجارة فقتل 3 مرضى !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقي 3 أشخاص مصرعهم، الأحد، في حريق بمستشفى لعلاج كورونا في بلغاريا.

وقال مسؤولون إن 3 رجال لقوا حتفهم في حريق اندلع بجناح لعلاج مرضى كورونا داخل مستشفى بمدينة سليفن جنوب بلغاريا في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأكد فلاديمير ديميريف، رئيس إدارة السلامة من الحرائق، نقل 6 مرضى في غرف مجاورة إلى أجنحة أخرى بالمستشفى.

وعثر رجال الإطفاء على اثنين من الضحايا، وأصيب المريض الثالث بحروق بالغة ونقل إلى مستشفى آخر حيث لفظ أنفاسه في وقت لاحق.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه جار التحقيق في سبب الحريق، لكن السبب الأكثر احتمالا هو سيجارة أشعلها أحد المرضى.

ويعالج أكثر من 8000 مريض بكورونا في المستشفيات في بلغاريا بينهم 700 مريض في وحدات العناية المركزة يتلقون العلاج.

وتشهد بلغاريا أدنى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي وأحد أعلى معدلات الوفاة بكورونا بين دول التكتل. وبلغت الإصابات اليومية مستويات قياسية في أكتوبر الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على مستشفيات البلاد.

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