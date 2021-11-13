عيد ميلاد سعيد.. رسالة تقدير من برج إيفل لليونسكو

المصدر: رويترز

قدمت باريس التحية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من خلال عرض ضوئي على برج إيفل امس في احتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لميلاد المنظمة.

وفي إشارة إلى الصداقة بين العاصمة الفرنسية والمنظمة التي تستضيفها منذ عام 1946، عرض البرج عبارة «75 سنة» جنبا إلى جنب مع شعار اليونسكو، وهو عبارة عن معبد يوناني بطراز بديع، و«رمز للأمل في عالم يسوده السلام»، بحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وكان هذا العرض الخفيف فقرة من مراسم أكبر اشتمل على زيارات أكثر من 20 رئيس دولة وعرض لأعمال المصور البرازيلي سيباستياو سالفادو في مقر المنظمة.

وتشتهر اليونسكو، التي تأسست وسط رماد الحرب العالمية الثانية لحماية التراث الثقافي المشترك للبشرية كلها، باختيار المواقع الأثرية والتراثية وحمايتها، من جزر جالاباجوس إلى مقابر تمبكتو.

وانتُخبت أودري أزولاي، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، مديرة عامة لها لولاية ثانية مدتها أربع سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع.



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