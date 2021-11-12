العريس وأصدقاؤه والضيوف يحضرون حفل الزفاف في حالة "سُكْر".. والعروس تلغي الزواج

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

حفل الزفاف الهندي ليس أقل من حبكة الأفلام، لأنه يحتوي على كل العناصر الجديرة بالدراما والتشويق والمأساة.

ومع عودة موسم الزفاف في جميع أنحاء البلاد، ظهرت العديد من حوادث العرائس الرافضين للزواج لأسباب مختلفة.

إحدى هذه الحوادث وقعت في ولاية ماديا براديش، حيث رفضت العروس الزواج من العريس بعد أن ظهر في حالة "سُكْر بين" في مكان الزفاف.

ووقع الحادث في 7 نوفمبر، حيث تم الإعداد لحفل الزفاف، ومع وصول موكب الزفاف إلى المكان، بدا العديد من الضيوف، بما في ذلك العريس وأصدقائه، في حالة سكر.

كان العريس مخموراً لدرجة أنه لم يكن في وضع يسمح له بالوقوف بمفرده. وعندما شاهدت العروس المشهد قررت التراجع عن الزواج ورفضت الجلوس في الإكمال الزواج، وأخبرت أهلها أنها مستعدة للزواج من أي شخص ولكن ليس هذه "السكير". بعد الاستماع إلى مخاوفها، أعلنت عائلتها دعمها الكامل لها، وفي الوقت نفسه، أكدت الشرطة أيضًا دعمها الكامل لأسرة العروس.

في العام الماضي أيضًا، تصدرت العديد من هذه الحوادث عناوين الصحف حيث اتخذت العرائس موقفًا وألغيت حفلات زفافهن.

وفي إحدى هذه الحوادث، ألغت العروس زفافها بعد أن قام ضيوف العريس بإصابة عمها أثناء إطلاق النار الاحتفالي، وفي حالة أخرى، ألغت العروس حفل الزفاف بعد أن فشل العريس في نطق كلمات باللغة الأردية.

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