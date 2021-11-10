شقيقة «سفاح الاسماعيلية» تنفي ادعاءات أخيها بحق المجني عليه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف أحمد ثابت محامي المجني عليه في الحادثة التي عرفت إعلاميا بـ «سفاح الاسماعيلية»، عن تفاصيل أقوال أسماء شقيقة المتهم أمام النيابة، مشيرًا إلى أنها أنكرت الاتهامات التي قالها شقيقها حول قيام المجني عليه باغتصبها هي ووالدتها، وأكدت أنها أقوال عارية من الصحة وليس لها سند من الواقع.

وكشف المحامي لصحيفة «الوطن»، أن شقيقة المتهم قالت أنه من متعاطي مواد مخدرة، وأكدت أنه لاتربطها أي علاقة بالمجني عليه، وأن ما تم إثارته على لسان شقيقها أثناء ارتكاب الجريمة كل ذلك كذبًا.

وأوضحت شقيقة القاتل أنه في الفترة الأخيرة تغيرت تصرفات المتهم نتيجة لتعاطيه المواد المخدرة، وأنه كان يُعالج من الإدمان وخرج من المصحة، كما أن تقريرالصحة النفسية قال إن المتهم يتمتع بقواه العقلية السليمة والصحيحة.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ وأضاف البيان، أن النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من شهادة المجني عليهما والمصابيْن وعشرة شهود آخرين، ومقاطع تصوير الجريمة، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.

وأثبت تقرير الطب الشرعي خلوّ القاتل من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، ما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز، ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، ما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

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