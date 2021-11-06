فستان نانسي عجرم في ستاد القاهرة يشغل مواقع التواصل .. صور

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شغل الفستان الذي ارتدته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في حفلها باستاد القاهرة بمصر، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت نانسي بفستان ذهبي، مساء الخميس بالصالة المغطاة بالقاهرة، وتفاعلت مع الجمهور بوصلة أغنيات منها "مين ده اللي نسيك"، "سلامات" وغيرها.

واختارت نانسي عجرم فستانا من دار أزياء Jean louis sabaji من مجموعة أزياء صيف وربيع 2022، يصل سعره إلى 1605 دولارات أي ما يعادل 25 ألف جنيه مصري، واستغنت نانسي عن القفازات Opera Gloves الموجودة في تصميم الفستان الأصلي، بحسب وسائل إعلام محلية مصرية.

ونشرت نانسي عجرم عبر حسابها على "انستغرام" صورا من الحفل، وعلقت: "شكرا يا القاهرة لمشاركتي معكم أجمل اللحظات".

وحرصت على تحية الجمهور، قائلة: "أنا اشتاقتلكم مع إني مش من زمان كنت عندكم لكني ديما باشتاقلكم، وأنا كنت النهاردة الصبح لما وصلت كتبت تويته بقول فيها صباح الدنيا الحلوة من أم الدنيا مصر، ودلوقتي مساء الدنيا الحلوة من أم الدنيا مصر".

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