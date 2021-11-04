يركن سيارته بمنتصف طريق سريع لأداء الصلاة.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لأحد الأشخاص وقد قام بصف سيارته بالعرض في عرض الطريق، وذلك لآداء صلاة المغرب على أحد الطرق السريعة في دولة الكويت.

وقد أثارت الواقعة الكثير من التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين منتقد ومندهش من الواقعة، وبين من يحاول اختلاق أي عذر للسائق.

فيديو / شخص يستوقف سيارته بمنتصف الطريق لاداء صلاة المغرب ! pic.twitter.com/fAGx0AJS1i — المجلس (@Almajlliss) November 4, 2021

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