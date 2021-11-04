كشمير...وفاة 22 شخصا سقطت حافلتهم في واد عمقه نصف كيلومتر

المصدر: رويترز

توفي 22 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال جراء تدهور حافلة في واد سحيق من ارتفاع يقارب نصف كيلومتر في الجزء الخاضع لباكستان من ولاية كشمير.

ونقلت «رويترز» عن ضابط في الشرطة أن ثمانية أشخاص آخرين من ركاب الحافلة يرقدون في حالة خطيرة في المشفى.

وأوضح أن الحافلة كانت في طريقها إلى مدينة «روالبندي» عندما فقد سائقها السيطرة عليها لدى مرورها عبر طريق جبلي.

وأوضح إلى أن الحافلة «واجهت أعطالا فنية فيما يبدو».

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