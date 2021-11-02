أكبر كنز في العالم ليس أسطورة... 500 ألف قطعة من الأحجار الكريمة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ذكرت تقارير صحافية، نشرتها صحيفة " صن" البريطانية، أن فريقاً للبحث عن الكنوز، أضحى قريباً من العثور على أكبر كنز في العالم، بعد ألف عام من دفنه، وسط توقعات بأن تصل قيمته إلى أكثر من 20 مليار دولار.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن فريق البحث الذي يحمل اسم "المعبد 12" يبحث في فنلندا منذ سنة 1987 عن الكنز الذي يضم ذهباً وحلياً وقطعاً ثمينةً للغاية.

وظل الباحثون يقضون فصل الصيف من كل سنة، في عمليات البحث عن الكنز، فواظبوا على العمل ست ساعات كاملة في اليوم الواحد، وذلك طيلة أيام الأسبوع، حسب "سكاي نيوز عربية".

ويحمل الكنز اسم "ليمن كاين"، ويرجح أنه يضم ما يقارب 500 ألف قطعة من الأحجار الكريمة؛ من بينها الياقوت والألماس والزمرد، ويعود تاريخ هذه القطع المحتملة إلى آلاف السنين، كما أنه يضم عدة تماثيل من معدن الذهب (18 قيراطا). ويضم الفريق باحثين من روسيا وأستراليا والولايات المتحدة والسويد والنرويج وألمانيا وهولندا.

وقال الباحث والمؤرخ كارل بورجن، إن تقدماً مهماً جرى إحرازه، والأفراد المشاركون متحمسون لما سيأتي في الأشهر المقبلة. وجرى الإقرار بوجود الكنز في سنة 1984 بعدما قال صاحب الأرض في فنلندا أيور بوك إنه سليل عائلة ليمنكنيان المعروفة في الأساطير الفنلندية.

وكشف بوك أن الكنز موجود في غرفة بأرضه، وقد تم إغلاق الغرفة السرية بألواح حجرية في القرن العاشر الميلادي، أي منذ ألف عام وذلك لحماية الكنز من الغزاة.

ومن المرتقب أن يعود الفريق البحثي إلى المكان في مايو المقبل، وعندئذ، سيستمرون في العمل حتى سبتمبر 2022

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