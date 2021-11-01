وقف احمد سعد عن الغناء بسبب "ضربه قرار النقابة عرض الحائط" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، إيقاف المطرب المصري أحمد سعد، عن الغناء بمصر نتيجة تجاوزاته.

وجاء قرار الإيقاف لعدم سداده غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه مصري وقعت عليه الشهر الماضي، بعد الحفل الذي أقامه في الساحل الشمالي، وهو ما اعتبرته النقابة ضربا بقرارها عرض الحائط، بعدما قررت منع الغناء بفلاشة وعدم الغناء بأقل من فرقة موسيقية مكونة من 8 عازفين.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا مساء امس، بإيقاف أحمد سعد، قالت خلاله: "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطرب أحمد سعد عن العمل اعتبارًا من 31 اكتوبر 2021، لعدم تنفيذه قرار النقابة بإلزامه سداد غرامة مالية لمخالفته لقراراتها، ويتم الإلغاء في حال سداد الغرامة المقررة".

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "ع الدوغري" مع مصطفى حجاج، وتم طرحها على موقع "يوتيوب" في سبتمبر الماضي، من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع وميكس إلهامي دهيمة.

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