توثيق واقعة تحرش أمام أشهر مساجد مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تقوم السلطات الأمنية في مصر حالياً بالتحقيق في واقعة تحرش جرت أمام مسجد الحصري، أشهر المساجد في مصر، المتهم فيها عاطل والضحية طالبة بإحدى الجامعات.

ووفقا للتحقيقات كانت الفتاة بالقرب من مسجد الحصري، في انتظار سيارة تستقلها للتوجه إلى منزل أسرتها في القليوبية، لكنها فوجئت بالمتهم يتحرش بها لفظيا، ويؤدي بفمه حركات غير أخلاقية، فتبادر إلى ذهنها فكرة توثيق الحادث، لتكون دليلا ضد المتهم.

التحريات والتحقيقات التي جرت في واقعة تحرش أمام مسجد الحصري، أكدت أن الطالبة المجني عليها تدرس في إحدى جامعات مدينة 6 أكتوبر، وبعد انتهاء يومها الدراسي، توجهت إلى ساحة بالقرب من ميدان الحصري الشهير، وتحديدا بالقرب من مسجد الحصري، في انتظار سيارة تستقلها. وقفت بجوار مجموعة من الناس ينتظرون كحالها سيارات الأجرة، لكنها فوجئت بالمتهم يتحرش بها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، حيث توجهت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم، ورصده حتى تم القبض عليه.

واعترف المتهم تفصيليا بارتكاب الحادث، مؤكدا أنه أدى حركات غير أخلاقية، تجاه المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة وأُرفق فيه مقطع الفيديو الموثق للواقعة، وكذا تحريات المباحث التي أكدت صحة ارتكابه فعل التحرش بالمجني عليها، وأُحيل إلى جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق مع المتهم، وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

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