استخراج خرزة زرقاء استقرت في أنف فتاة عشرين عاماً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت فتاة في العشرينات من عمرها من إزالة حبة خرز زرقاء استقرت في داخل أنفها لمدة 20 عاماً، حيث دخلت في أنفها ولم تخبر الفتاة أحداً، ونسيت الأمر.

فيما تحركت هذه الخرزة الزرقاء إلى تجويفها الجيبي، حيث استقرت هناك لسنوات دون أن تكتشفها، لكنها أصيبت بعدوى في الجيوب الأنفية وشعرت بوجود مخاط صلب غير متحرك في الجزء العلوي من أنفها.

وأوضحت هانا هاميلتون “23 عاماً” أن قطعة المخاط الضخمة التي لم تستطع إخراجها، كانت هي الخرزة الزرقاء التي علقت في أنفها. ومع محاولات الاستخراج المؤلم، تمكنت من سحب قطعة بلاستيكية عمرها عقود. وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

بينما أوضحت هانا من خلال مقطع الفيديو الخاص بها عبر التيك توك، أنها عندما كانت في الثالثة من عمرها لم تكن متأكدة إذا ما كانت الخرزة علقت بأنفها بالفعل أم كان ذلك مجرد مشهد شاهدته في التلفاز.

وأردفت، أنها عندما كانت صغيرة تتذكر وضع خرزة داخل أنفها لكنها لا تخرج، ولم تخبر أحدا، على الرغم من أنها لم تعرف السبب، وظلت الخرزة عالقة ومع مرور السنين نسيت أمرها.

فيما حاولت التخلص منها، حيث كانت تنفخ أنفها بقوة شديدة، لكنها لم تستطع إخراجها، لذلك اشترت أداة لإزالة شمع الأذن بكاميرا.

ثم وضعتها في أنفها لترى ما إذا كانت ستساعدها في العثور على الانسداد المسبب للألم، ومع التصوير بالكاميرا، لاحظت «هانا» القليل من اللون الأزرق في أنفها.

حينها تذكرت الخرزة التي علقت عندما كانت في الثالثة من عمرها، وعلى الرغم من أن الأمر كان مؤلم جداً لكنها تمكنت أخيرًا من إخراجها.

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