مصر.. سرق هاتف محمول ونشر صوره ويومياته على «فيس بوك» الضحية

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

بعد قصة الشاب الذي سرق هاتف مراسل إحدى الصحف المصرية، أثناء بث مباشر ليظهر وجهه للآلاف خلال عملية السرقة، أثارت حادثة جديدة اهتمام الرأي العام، حيث قام شاب بسرقة هاتف محمول لأحد الأشخاص، ثم قام بفتح صفحة الشخص المسروق عبر «الفيس بوك» وقام بالتصوير ووضع صوره، ويومياته على صفحة الضحية كاشفا نفسه لصاحب الهاتف و الجهات الامنية.

بدأت القصة بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغا بمديرية أمن سوهاج، بواقعة سرقة أحد الأشخاص مبلغًا ماليًّا وهاتفًا محمولًا، وفي وقت لاحق من الواقعة، فوجئ المُبلغ بفتح صفحة «الفيس بوك»، ونشر الجاني صورته الشخصية على صفحة صاحب الهاتف المسروق.

وأفاد الشخص المسروق أنه فوجئ بفتح صفحته الشخصية على «فيس بوك» من خلال هاتفه المسروق، ونشر أحد الأشخاص صورته، ولا يعلم ما إذا كان هذا الشخص صاحب الصورة هو المتهم الحقيقي في الواقعة، أم لا.

ومازال البحث جاريا لكشف تفاصيل الجريمة التي أثارت السخرية مجددا ودشن بعض رواد التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة تصف هؤلاء اللصوص بجملة لصوص لكن ظرفاء على طريقة الفيلم السينمائي الذي يحمل نفس الاسم من بطولة عادل إمام.

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