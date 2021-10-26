أول طابع بريد في العالم في المزاد.. من بنس واحد إلى 8 ملايين دولار

المصدر: لندن - رويترز

قالت صالة سوذبيز للمزادات اليوم الثلاثاء إنها ستعرض نموذجا لأول طابع بريد في العالم «بيني بلاك» بسعر تقديري يصل إلى 8.25 مليون دولار.

وقالت سوذبيز التي ستعرض الطابع في مزاد الكنوز يوم السابع من ديسمبر إن تاريخه يرجع لعام 1840 وهو «أقدم نموذج لأول طابع بريد معروف تاريخه».

والطابع اللاصق، الذي يحمل صورة جانبية لوجه الملكة فيكتوريا وثمنه حينها بنس واحد، مرفق بوثيقة مؤرخة يوم 10 أبريل نيسان عام 1840 من أرشيف روبرت والاس وهو سياسي أسكتلندي أصلح خدمة البريد البريطانية. وطُرح الطابع بسعر موحد منذ 8 مايو أيار 1840. وقبل ذلك كان المتلقي يدفع التكلفة البريدية.

وقال هنري هاوس مدير مبيعات الكنوز بصالة سوذبيز في بيان «هذا هو أول طابع بريد على الإطلاق، وهو مقدمة لجميع الطوابع، كما أنه بلا منازع أهم قطعة في التاريخ لهواة جمع الطوابع».

والطابع واحد من ثلاثة طوابع بني بلاك يعتقد أنها نجت من أول نسخة مطبوعة. والطابعان الآخران ضمن مجموعة متحف البريد البريطاني.

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