مصر..حبس دجال متخصص برد المطلقات وتزويج من تجاوزت الـ 30

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قرر القضاء المصري استمرار حبس مشعوذ 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة مزاولته الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين. وطلبت النيابة العامة سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه واستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب. بحسب عدد من الصحف المصرية.

ووردت لمباحث مديرية أمن القاهرة معلومات عن مزاولة أحد الأشخاص الدجل والنصب على سيدات مطلقات وزعمه بأن له القدرة على رد المطلقة إلى زوجها، وتزويج الفتيات اللاتي تجازن الـ 30 من العمر، وتم ضبطه بشقة مستأجرة ومعه سيدتان وبسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرتا بحضورهما لادعاء الأول بقدرته على فك عمل لهما.

وبتفتيش مسكن المتهم عثر على مضبوطات تؤكد ممارسته الدجل، وهي بخور وطلاسم وأكياس قماشية وحسك السمك وسكاكين، وعبوات كبيرة الحجم تحتوي على دم وخواتم، إضافة إلى مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال الدجل للنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد ورد المطلقات وتسهيل زواج للفتيات اللاتي تخطين الثلاثين من العمر دون زوج مقابل مبالغ مالية.

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