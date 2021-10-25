قطار يدهس "توك توك" في مصر.. وآخر ينقذ حماراً !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دهس قطار في القاهرة، مركبة توك توك وتسبب بإصابة 3 أشخاص بينهم قائد المركبة الذي بات في حالة حرجة.

وفي التفاصيل، أصيب سائق وسيدة وفتاة في حادث تصادم قطار بـ "توك توك" بمزلقان النجيلي بدائرة قسمي روض الفرج وبولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وكشف التحقيق حسب "العربية.نت" أن شاباً يقود مركبة توك توك قام برفع الحاجز الحديدي بمزلقان السكك الحديدية بالمنطقة، فيما قام زميله الآخر الذي يقود مركبة مماثلة بمحاولة العبور دون أن ينتبه للقطار القادم بسرعة كبيرة ما أدى لدهسه فأطاح به القطار على جانبي قضبان السكك الحديدية ولمسافة كبيرة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع من حودث أخرى مماثلة جرت في مصر بسبب عدم الالتزام بإجراءات عبور السكك الحديدية.

ففي أسوان، أوقف قائد قطار رحلته لإنقاذ حمار فوجئ به مربوطا في طريقه خلال رحلته من أسوان للقاهرة. وتداول رواد مواقع التواصل حينها، فيديو لقائد قطار يوقف قطاره ويرسل مساعده لإنقاذ حمار مربوط على شريط السكة الحديد بمنطقة الرديسية بمحافظة أسوان، ونزل السائق مترجلاً على قدميه وحرر الحمار الذي كان مربوطا بحبل، متفاديا اصطداما كارثيا.

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