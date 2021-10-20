شاهد عيان يروي تفاصيل الحادث المأساوي في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

روى شاهد عيان تفاصيل الحادث المأساوي الذي وقع اليوم بالطريق الأوسطي أكتوبر في مصر، وأسفر عن مصرع 19 شخصاً، وقال الشاهد وفقاً لصحيفة "أخبار اليوم" إن قائد السيارة الشاحنة المتسببة في الحادث انحرف عن طريقه والتقى بميكروباص الضحايا وجها لوجه، وكانت سرعته كبيرة.

وهرع قائدي السيارات بالتوقف للمساعدة في إنقاذ الضحايا وانتشال الجثامين حتى وصلت سيارات الإسعاف، وانتقلت قيادات المرور وسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وتبين أن السيارة النقل (الشاحنة) عبرت إلى الاتجاه الآخر، واصطدمت بالسيارة الميكروباص.

وذكرت التحريات الأولية وفق صحيفة الوطن أن السيارة النقل كانت تسير بسرعة زائدة، وفجأة انفجر الإطار، ما تسبب في فقدان سائقها السيطرة عليها. ونتج عن الحادث تهشم الميكروباص تماما، ومصرع جميع ركابه، وأيضا مصرع سائق الشاحنة.

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