وفاة 4 سعوديين وإصابة 5 سقطت سيارتهم من أعلى «نهاية العالم»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، إثر سقوط سيارتهم من أعلى جبال شمال غرب الرياض، المعروفة بـ«نهاية العالم».

ونقل موقع " سبق" عن متحدث رسمي في الدفاع المدني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة تلقى بلاغا عن حالة سقوط سيارة من منحدر جبلي شديد الوعورة، يستقلها تسعة أشخاص.

وأضاف: «تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني والمعدات المتخصصة لمثل هذه الحوادث، إضافة إلى طيران الأمن والجهات المساندة، لموقع الحادث، وعند الوصول تم إنقاذ 5 مصابين، ونقلهم بواسطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق جثث 4 متوفين».

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