ملكة جمال سورية تتعرض لعضة كلب في القاهرة: عايزة أقول تحيا مصر ألف مرة !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرضت الفنانة السورية وملكة جمال سوريا عام 2015 سارة نخلة، لعضة كلب، مما تسبب في تورم قدمها ولجوئها إلى أحد المستشفيات الحكومية في القاهرة للحصول على حقنة خاصة بـ "عضة الكلب" والتي يشترط حقنها قبل مرور 24 ساعة على العضة للوقاية من داء الكلَب.

وعبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، روت الفنانة السورية ما تعرضت له وكواليس ذهابها إلى المستشفى الحكومي بسبب العضة وتلقيها العلاج سريعاً.

وكتبت سارة: "الصبح عضني كلب، المهم رحت مستشفى خاص قالولي مش موجودة الحقنة ولازم أروح مستشفى حكومي، وبعدها رحت مستشفى زايد التخصصي، دخلت أقسم بالله خمس دقايق وأدوني الحقنة".

وشرحت نخلة قائلة: "ولا مليم ولا مليم يا جماعة ومستشفى محترمة ودكاترة عارفين ربنا بجد، ولا يعرفوني أصلا عشان ما حدش يقولي عشان أنتي ممثلة وكنت حاطة كمامة طول الوقت أصلا، أنا بس عايزة أقول تحيا مصر ألف مرة ألف مرة، أقسم بالله لو أي بلد تاني زماني كنت مسعورة وراقدة جنب الكلب بهوهو وبتعشى معاه دراي فود".

ويذكر أن سارة نخلة انتقلت إلى مصر عام 2013، وقررت الدخول إلى الوسط الفني وبدأت العمل كمذيعة ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال سوريا ومن بعدها ملكة جمال العرب، وحصدت لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015، ولقب وصيفة ملكة جمال العرب 2015.

ثم دخلت المجال الفني وحققت نجاحاً في مسلسل "نصيبي وقسمتي" من تأليف عمرو محمود ياسين، كما شاركت في مسلسل حكايتي مع عدد كبير من الفنانين. وآخر مشاركة لها كانت في مسلسل "القاهرة كابول" حيث قدمت شخصية "حرة" والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي،

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