فنانة سورية: سأذهب الى دار المسنين.. ابني مشغول بزوجته وأطفاله !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت الفنانة السورية فيلدا سمور، جدلاً واسعاً على مواقع السوشيال ميديا، بعدما كشفت عن نيتها العيش في دار المسنين في الأيام المقبلة.

وقالت فيلدا سمور، إن الكثير يخالفونها الرأي في ذلك القرار، وإنها تتقبل ذلك إلا أن لكل شخص وجهة نظره. وبررت سمور، قرار عيشها بدار مسنين، بأن ابنها مشغول بزوجته وأطفاله وهي تعذره. وأضافت: أنا مفكرة بالموضوع.. وهو المكان الأنسب لي في آخر أيامي

وإنتشرت تصريحات فيلدا سمور، بشكل واسع على مواقع السوشيال ميديا، وبدأ الجمهور يعطي رأيه في هذا القرار، وعلق البعض قائلاً: "هي بتقول السبب ابنها مشغول بزوجته وأولاده، طبعا غير صحيح، لا يعلم ما بداخلها إلا الله، جحود الأبناء منتشر للأسف الله لا يحوجنا لا لاولادنا ولا لغيرهم لله فقط العالم أصبح مخيف"

وكتب آخر: "أعوذ بالله من عقوق الوالدين"، وعلق آخر: "ويقولون تزوجي عشان يبقى عندك ذرية وما تكوني وحيدة إذا كبرتي طلع حتى اللي تزوجوا وعندهم أولاد هذا مصيرهم.. لا والله اختصر ع نفسي واقعد بدون زواج".

ولم تصدر أي تصريحات أو تعليقات عن ابن الفنانة.

وفيلدا سمور هي شقيقة الفنانة ليلى سمور الكبرى، وشاركت في العديد من الأعمال أبرزها المشوار الطويل، حارة نسيها الزمن، جريمة في الذاكرة، ابو كامل، قانون الغاب، المسلسل التاريخي الزير سالم، رجال ونساء، شركاء يتقاسمون الخراب، حارة المشرقة، طوق البنات، ودقيقة صمت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news