نور عمرو دياب تكشف إصابتها بمرض غريب.. وتعلن موعد زفافها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت نور عمرو دياب، عن معاناتها مع متلازمة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، على غرار أختها جانا التي أعلنت إصابتها بنفس المرض ومعاناتها معه قبل عدة أشهر.

وشاركت نور عمرو دياب متابعيها، بفيديو بث مباشر عبر حسابها الخاص على إنستغرام، وتحدثت معهم عن أشياء مختلفة من ضمنها انتقالها إلى منزل جديد جنوب لندن، وبعض الطرق التي تعتمدها في وضع المكياج.

تطرقت نور عمرو دياب خلال البث للحديث عن إصابتها بمتلازمة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، ومعاناتها الشديدة مع القلق والاكتئاب بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في مختلف أرجاء العالم.

نور عمرو دياب أوضحت أنها لجأت إلى طبيب نفسي لكي يعالجها من القلق والاكتئاب، مشيرة إلى أنه شخصها مريضة بالقلق بسبب تعرضها لإحدى الصدمات القوية.

وقالت نور: "كنت مصابة بالقلق، لم أستطع النوم أو تناول الطعام، كان القلق يتمكن مني فأشعر باقتراب الموت، وتخلصت من كل هذه المشاعر السلبية بعد تلقي العلاج المناسب"، متابعة أن حالتها الصحية والنفسية تحسنت بعد أن أصبحت نباتية.

وأثناء حديثها كشفت نور عمرو دياب أنها تعيش قصة حب صحية مع خطيبها كيران، مشيرة إلى أنها استقرت حالياً في المنزل الذي سيجمعهما معاً طيلة فترة الخطبة والزواج.

وعن الموعد النهائي لحفل زفافها على خطيبها البريطاني من أصول أفريقية كيران وودوورد، أكدت نور خلال البث المباشر أنه سيكون العام المقبل في 2022، مشيرة إلى أنها سعيدة معه للغاية.

من ناحية أخرى، وعدت نور محبيها بالظهور ببث مباشر آخر مع والدها، ومع إصرار المعجبين على ذكر والداها تحدثت نور عنهما قائلة: "لا أحب استغلال اسم وشهرة والدي ووالدتي، ولكن أحب أن يتابعني جمهوري لنفسي فقط"، ومع ذلك طلب منها الكثير من متابعيها على السوشيال ميديا أن تظهر في بث آخر مع والدها عمرو دياب، وقالت لهم إنها ستعمل على تحقيق هذا الأمر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news