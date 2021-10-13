مؤلفة «هاري بوتر» تصدر كتاباً للأطفال مستوحى من نجلها

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

أصدرت مؤلفة سلسلة مغامرات «هاري بوتر» التي بيع منها نصف مليار نسخة في العالم، الروائية البريطانية جيه كيه رولينغ، أمس، كتاباً جديداً للأطفال بعنوان «ذي كريسمس بيغ»، استوحته من نجلها.

وخطرت فكرة القصة لرولينغ من دمية محشوة على شكل خنزير أهدتها لابنها ديفيد عندما كان طفلاً، وسرعان ما أصبحت حيوانه المحشو المفضل. وسعياً إلى تجنب نوبة بكاء في حال فقد ديفيد دميته المحبوبة، اشترت رولينغ نسخة ثانية مطابقة لها، عثر عليها ابنها ذات مرة.

وقالت الكاتبة، البالغة 55 عاماً، في حديث إلى صحيفة «ذي صنداي تايمز» البريطانية: «ذات يوم فكرت في هذا، في ما يعنيه أن يكون المرء بديلاً، أي ألا يكون الشخص المختار نوعاً ما، وأدركت عندها أني وجدت أخيراً قصتي لعيد الميلاد».

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