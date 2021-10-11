الأردن: العثور على عقد أثري في قبر طفلة عمره 9000 عام .. صور

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت سلطة إقليم البترا الأردنية، أمس، عن إعادة بناء قبر استثنائي لطفلة من موقع بعجة يرجع إلى العصر الحجري الحديث خلال الفترة 7500- 6800 قبل الميلاد، وقامت بوضعه في متحف البترا.

وقال رئيس السلطة سليمان الفرجات ، أن القبر قد عثر عليه في عام 2018 في منطقة بعجة بالقرب من منطقة البيضا في البترا وعثر داخل القبر على عقد على صدر الطفلة المدفونة في القبر.

ويتألف العقد، وفق "الغد" الأردنية، من قلادة رئيسية من الصدف المفرغ ومن أكثر من 2500 خرزة مصنعة من الكلس الأحمر والفيروز والصدف الأبيض وأكسيد الحديد أحمر اللون، واستخدمت قلادة ثنائية الثقب من أكسيد الحديد لجمع خيوط العقد وراء الرقبة.

وأضاف الفرجات ، أن السلطة قد أعادت بناء هذا القبر وتشكيل العقد من خلال مشروع تعاوني مع البروفيسور الألماني هانز جيبل وبالتنسيق مع دائرة الآثار العامة وبمشاركة جامعة اليرموك وجامعة برلين الحرة ومخبر سيبام من مركز البحوث العلمي الفرنسي وأكاديمية ولاية شتوتغارت للفن والتصميم.

ويشار ان المشروع تم تمويله من جمعية الأبحاث الألمانية وجمعية فرانز وايفا روتزن وجمعية اكس اورينت وجامعة برلين الحرة.

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