وفاة أكثر من 30 شخصا إثر تسممهم بكحول مغشوش في روسيا

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت حكومة مدينة أورينبورغ الروسية اليوم الأحد أن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم بجنوب روسيا عقب تناول كحول مغشوش.

وقد تم تسجيل أول حالات وفاة في السابع من أكتوبر الجاري، واستمر عدد الضحايا في الارتفاع.

وبلغ عدد ضحايا تناول الكحول المغشوش 32 حالة وفاة ، بالإضافة إلى 64 مصابا.

وتم إلقاء القبض على تسعة أشخاص لاتهامهم بإنتاج كحول مغشوش وتهريب كحول محظور.

وقد تولت لجنة التحقيق الوطنية في موسكو التحقيق في الحادث.

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