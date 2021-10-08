خدمة جديدة من "خرائط غوغل" : تختار لك الطريق الأقل استهلاكاً للوقود

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت شركة "غوغل"، ميزة جديدة للخرائط باستخدام الذكاء الاصطناعي تساعد السائق في العثور على الطريق الأقل في استهلاك الوقود.

الميزة الداعمة للبيئة على خرائط غوغل تقلل البصمة الكربونية للسائق، بحسب ما نقله موقع "نيكست ويب".

وتعتمد آلية عمل الميزة الجديدة على عدة عوامل منها تحليل النموذج عوامل مثل ميل الطريق والازدحام المروري لعرض الطريق الأفضل في استهلاك الوقود.

وتمكن الميزة السائق من اختيار أسرع طريق عبر خيارات يظهرها له التطبيق تكشف الطرق المحتملة وكمية البنزين الذي سيستهلك في كل واحد منها، ويبقى للسائق الاختيار.

وتتوفر الميزة الآن في الولايات المتحدة على Android و iOS. وقالت الشركة إنها ستطرحها في أوروبا وخارجها في عام 2022.

وبحسب الموقع، تختبر غوغل ميزة أخرى تتعلق بإشارات المرور على الطريق، حيت يمكن للسائق رؤية إشارات المرور في الطريق التي يقصدها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، إن الميزة خفضت استهلاك الوقود وأوقات التأخير بنسبة 10-20٪ في اختبار في إسرائيل.

وتأتي التحسينات الجديدة على خرائط غوغل في إطار سعي الشركة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين مكافحة البيئة والتقليل من الانبعاثات.

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