سائق يرتكب مجزرة سيارات في أحد المواقف ويعتدي على شرطي.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تم تقديم أحد سكان منطقة ناخودكا الروسية إلى المسؤولية الإدارية عن حادث تصادم مع تسع سيارات ومهاجمة شرطي.

ونقلت شركة فلاديفوستوك الحكومية للبث التلفزيوني والإذاعي تفاصيل الحادث الليلي نقلاً عن الخدمة الصحافية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية لمدينة ناخودكا، وهي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي بريمورسكي كراي.

تم استلام الرسالة حول الحادث الذي وقع في منطقة المنزل رقم 110 في شارع ناخودكينسكي من قبل إدارة المناوبة في منطقة ناخودكينسكي الحضرية.

ووجد ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث أن سائق سيارة تويوتا راف 4 دهس تسع سيارات متوقفة وهرب.

وسرعان ما تم اعتقال المخالف، بعد أن اصطدمت سيارته بالسياج، وكان رجل يبلغ من العمر 68 عامًا ومخمورًا.

واقتاده رجال إنفاذ القانون إلى مركز الشرطة، حيث كان السائق عدوانيًا، وأقسم بفظاظة، بل وضرب ضابط الشرطة عدة مرات.

تمت صياغة الاتهامات ضد الرجل بموجب مواد من قانون الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي.

حالياً، السائق المخمور ويدعى بريموريتس، رهن الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أيام.

كما حُرم من رخصة قيادته.

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