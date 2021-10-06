الفيروس أصابها وماتت.. "كورونا" ينهي حياة طفلة كانت تساعد المصابين

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

توفيت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وقالت أسرتها إنها كانت ترعى زملائها المرضى في مدرستها بالولايات المتحدة.

وقال والدا الطفلة الراحلة تيريزا سبيري الحزينان إنها كانت بصحة جيدة قبل أن تصاب بالفيروس الشهر الماضي، وقال نيكول وجيف سبيري إن ابنتهما بدأت تشعر بتوعك في 22 سبتمبر واضطرا إلى نقلها إلى المستشفى بعد معاناتها من سعال حاد، وفق ما ذكرت "ميرور".

وأضاف الأبوين أن تيريزا ذكرت أنها كانت مسؤولة عن مرافقة أي تلاميذ لم يكونوا على ما يرام خارج الفصل الدراسي في مدرسة هيلبوينت الابتدائية في سوفولك، فيرجينيا، الولايات المتحدة.

وخضعت تيريزا لاختبار فيروس كوفيد قبل أن تعود إلى المنزل لكن حالتها ساءت وتم نقلها إلى مستشفى الأطفال في فيرجينيا، حيث توفيت للأسف.

وقالت الأم نيكول إن تيريزا كانت بصحة جيدة وكانت ستستمر في الوجود لو توقف الناس عن إرسال أطفالهم المرضى إلى المدرسة، مضيفة: "لقد فعلنا كل ما كان بإمكاننا القيام به والآن فقدنا جزءً من قلوبنا".

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