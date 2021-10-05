نجوم الفن يسخرون من تعطل وسائل التواصل الاجتماعي.. و"تويتر" "البريمو"

المصدر: منابعات - موقع الإمارات اليوم

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن والغناء مع أزمة موقعي فيسبوك وإنستغرام، وسخروا من لجوء المصريين لموقع "تويتر" باعتباره الموقع الوحيد الذي لم يسقط حتى الآن.

وغرد الفنان المصري شريف رمزي قائلاً: "مواقع كبيرة ومهمة زي فيسبوك وإنستجرام وواتسأپ مينفعش أبداً يبقوا تحت مالك ومؤسسة وإدارة ونظام واحد عشان على الأقل لو وقعوا ميعطلوش مع بعض كلهم".

أما الإعلامي شريف عامر وهو من مستخدمي موقع "تويتر" وتفاجأ بالإقبال الشديد على الموقع بعد تعطل "فيسبوك"، وكتب "ياللا يا شباب، عاوزين نقفل وننام، نورتونا الشويتين دول".

الفنانة رشا مهدي نشرت صورة لحريق في ناحية وشاب يستخدم "مرجيحة" من ناحية أخرى، تعبيرا عن حال وسائل التواصل الاجتماعي وتويتر وعلقت: "والعالم بيناقش وقوع واتساب وفيسبوك وإنستجرام.. التويترية القدام".

الفنانة شيرين رضا كتبت "ده فيسبوك طلع مهم أوي"، فيما نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة من مسلسل "عائلة الحاج متولي" سخرية من أزمة فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر.

رانيا يوسف نشرت صورة للتليفون الأرضي القديم وسماعته مرفوعة وعلقت: "قريبا التليفون الأرضي راجعين لك يا غالي" ونشرت صورة لرقية موقع "تويتر" من الحسد "نخاف على تويتر كمان".

وعلى طريقة هدف محمد صلاح العالمي الأخير في مرمى مانشستر سيتي نشر الإعلامي رامي رضوان صورة من المباراة، واعتبر أن صلاح هو موقع "تويتر".

الفنانة مي كساب كتبت "لا لا لا سيبو تويتر للتويترية".

وأثنى الفنان أحمد السعدني على الفترة التي قضاها بدون مواقع التواصل الاجتماعي "الحياة من غير واتساب وفيسبوك وإنستجرام أجمل بكتير فعلاً".

وسخر إدوارد من نطق اسم واتساب بشكل خاطئ "أهو WhatsApp قفش ووقع علشان بنقول واطس".

وغرد الفنان صلاح عبدالله: "تويتر للاجئين الفيسبوكيين اللي زي حالاتي القعدة صغرت قوي ههههـهـ ـههههه".

ووجه الفنان محمد هنيدي نصائح للمستخدمين الجدد لموقع "تويتر": "للناس اللي لسة جايه تويتر.. اسمها تويتة مش بوست.. واسمه ريتويت مش شير.. واسمه حساب مش صفحة".

بينما داعبت الفنانة هنا الزاهد زوجها الفنان أحمد فهمي بمشهد من فيلمه "سمير وشهير وبهير" وكتبت "مش ده تويتر اللي كنتوا سايبينه ومكنتوش بتهوبوه غير في الطلعات.. دلوقت بقى البريمو".

واستعان الفنان محمد رمضان بمشهد من مسلسل "الأسطورة" للسخرية من اعتقاد البعض أنه لم يرسل لهم أحد رسائل خلال هذه الفترة.

وتعرضت شبكات "فيسبوك" و"انستغرام" وتطبيقات "واتساب وماسنجر" لعطل على مستوى العالم استمر لأكثر من 6 ساعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news