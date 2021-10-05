كنده علوش تتمنى العطل العام لجميع منصات التواصل الاجتماعي

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة السورية كندة علوش، تأييدها لتعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"واتسآب"؛ وعدم قدرة المستخدمين على التواصل أو استخدام خاصية الرسائل في كل مكان بالعالم بشأن تلك التطبيقات مما جعلهم يستخدمون "تويتر" حتى انتهاء العطل.

ونشرت كندة تغريدة ساخرة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قالت فيها: "بعد العطل اللي صاير للواتساب و إنستغرام وفيسبوك بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الاپليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "وناخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلها الصغيرة الحلوة وبحميميتها قبل جنان وإدمان السوشيال ميديا وتطبيقات التواصل‏ بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملوا؟".

شاركت الفنانة كنده علوش مؤخرًا في حكاية "ضي القمر" من الجزء الأول لمسلسل "إلا أنا"، والذي شهد عودتها بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الفنية؛ بسبب رعاية ابنتها والتفرغ لأسرتها.

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