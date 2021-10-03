مصر..أوهمت زوجها أنها حامل وخطفت رضيعا: عايروني لاني لا أنجب ذكور

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

أقدمت سيدة مصرية أوهمت زوجها على أنها حامل، إثر معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكورا، على اختطاف رضيع من مستشفى، بعد يوم من ولادته، في محافظة الشرقية بمصر.

وبحسب صحيفة «الوطن» استطاعت قوات الأمن العام المصري بمديرية أمن الشرقية، من كشف ملابسات واقعة اختطاف الرضيع، بعد تلقي بلاغ بهذا الشأن في تاريخ 29 سبتمبر الماضي، وضبط مرتكبة الواقعة.

وتفصيلا، حجزت زوجة بأحد المستشفيات لإجراء عملية ولادة «طفل ذكر»، وفي اليوم التالي مباشرة وحال تواجده مع زوجها ومولودهما بإحدى الغرف، وبرفقتهما حالتين أخريتين، حضرت إليهما إحدى السيدات، وادعت أن كريمتها وضعت طفلين توأم، وأودعا بحضانة المستشفى، إذ قال الرجل إنه خلال اصطحاب زوجته لدورة المياه، تركا نجلهما رفقة تلك السيدة، وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجد السيدة والمولود الجديد.

وبعد القبض على السيدة، اعترفت بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أنها أقدمت على هذا الأمر بسبب «معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور»، إذ أوهمت زوجها أنها حامل، وأشاعت ذلك وسط أهله وجيرانها.

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