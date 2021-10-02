«يؤكل دون طهي».. «الطين» الطعام المفضل لأهالي منطقة بالسعودية ( فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت قناة «الإخبارية» السعودية تقريراً عن أغرب الأطعمة التي يأكلها أهل المنطقة الشرقية بالمملكة، وأبرزها تناول طين الشاطئ من دون طهي.

ويوضح التقرير أن هذا النوع من الأكلات يتناوله أهل الشرقية منذ زمن بعيد، فيما أشارت إحدى المواطنات أنه في حال عدم توافر هذا النوع من الطين، فإنها تقوم بهد جدار مبني من الطين لتناوله، حسب صحيفة المرصد.

وأشار التقرير إلى أنه تتنوع مصادر هذا الطين فمنها ما هو مستخرج من قاع البحار، ومنها من باطن الأرض، و من مجاري السيول والأمطار، ولكلاهما طعم وشكل مختلف.

وأوضحت مواطنة أخرى، أن تناول هذا النوع من الطين ليس بغريب على أهالي الأحساء والقطيف، فمنذ زمن طويل يتم تناول هذا الطين.

فيديو | يتناولونها دون طهي.. "حصى" طينة الساحل الشرقي من الموروثات الشعبية التي يتلذذ بها الأهالي#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/gH5XWsRnCr — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 2, 2021

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