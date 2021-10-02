عريس يقتل عروسه قبل زفافهما بيوم.. طعنها وسرق هاتفها

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

كشفت أجهزة الأمن المصرية غموض مقتل عروس وسط الزراعات في محافظة القليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عريسها، الذي قتلها طعناً قبل الزفاف بيوم واحد واستولى على هاتفها.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن أحد المستشفيات استقبل جثة فتاة تدعى "ع. ع" بها عدة طعنات، وقال والد المجني عليها إنه أثناء الاحتفال بـ"حنة" ابنته أمام مسكنهم، ورد لها اتصال هاتفي وخرجت من المنزل، وعقب تأخرها بحثت الأسرة عنها ووجدوها داخل قطعة أرض فضاء وبها عدة إصابات، وتبين عدم تواجد هاتفها المحمول معها، فقام بنقلها للمستشفى؛ لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.

وأسفرت التحريات التي أشرف عليها قطاع الأمن العام بمشاركة البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة العريس وهو في ذات الوقت ابن عمها، وقال المتهم في التحقيقات، إنه عقد قرانه على المجني عليها على غير رغبته؛ إرضاءً لوالديه، وأنه على علاقة عاطفية بفتاة أخرى ولذلك تخلص من المجني عليها بعد أن استدرجها وسط الزراعات، وقام بطعنها بسلاح أبيض ثم استولى على هاتفها المحمول وفر هارباً.

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