الهام شاهين تتبرع بأعضائها .. ولا تمانع أن يستخدم "طلاب الطب" جثتها ! فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن مفاجأة، معلنة عزمها التبرع بكل أعضاء جسمها عقب وفاتها.

وأكدت شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" عبر شاشة "Mbc مصر"، أنها منذ أن كانت والدتها على قيد الحياة، وهي تنوي التبرع بأعضائها البشرية بعد وفاتها، وقد أخبرت عائلتها بالأمر وأوصتهم به.

وقالت إلهام شاهين إنها تشجعت على هذا الأمر لأن الجسم لن تكون له فائدة بعد الوفاة، وبالتالي إن كان بإمكانها أن تفيد أي شخص آخر بعضو من أعضائها فلم لا تقدم على الأمر وتساهم في شفائه.

إلى ذلك أوضحت أنها لا تمانع في أن يستخدم طلبة كلية الطب جثتها لأغراض علمية بحتة، معربة عن تشجيعها للأمر بشكل كامل. واعتبرت شاهين أن على العائلات أن تحترم رغبة أي فرد يوصي بالتبرع بأعضائه، مطالبة بأن يكون هناك تقنين للأمر.





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