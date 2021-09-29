روبوتات فضائية ستغزو الأرض.. سيناريو أمريكي صادم عن حرب الكواكب

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

قال عالِم الفلك والفضاء الأمريكي، سيث شوستاك، إن العالم حالياً غير مستعد لمواجهة أي غزو فضائي إذا ما قررت كائنات من عالم آخر إعلان الحرب على كوكب الأرض، وطرح سيناريو صادم عن حرب الكواكب قائلاً إن الكائنات الفضائية ستترك أجسادها البيولوجية بعيداً وسترسل إلينا روبوتات لا نعرف ماذا ستريد.

أضاف في حوار مع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "قد يتسبب أي غزو فضائي في حدوث فوضى في جميع أنحاء العالم ولن نلوم سوى أنفسنا لعدم أخذ الاحتمالية على محمل الجد".

أضاف: "إذا كان الفضائيون يريدون المجيء إلى هنا فلا يمكننا فعل شيء"، مؤكداً أن كوكب الأرض سيخسر بالتأكيد أي حرب مع الكائنات الفضائية.

وتابع سيث شوستاك وهو كبير علماء الفلك في معهد SETI في كاليفورنيا: "يمكن أن يتسبب هبوط الفضائيين على كوكب الأرض في حدوث فوضى في جميع أنحاء العالم لأنه لا الأمم المتحدة أو أي حكومة وطنية على استعداد لأخذ هذا الاحتمال على محمل الجد".

وأشار إلى أنه وزملاؤه في معهد SETI كانوا يضغطون على الأمم المتحدة منذ سنوات على أمل إقناع المنظمة الدولية بتبني بروتوكول دولي في حالة أول اتصال مع حضارة أخرى.

وتابع: "ضع في اعتبارك أن أي مسافر فضائي يمكن أن يصل إلينا هو أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية منا، والغرور الذي نراه في الأفلام مع الغزاة الفضائيين هو هراء، إذا كانوا يريدون المجيء إلى هنا فلا يوجد شيء يمكننا القيام به. الخيار الوحيد لدينا حينها ربما هو التفاوض".

واستكمل عالم الفضاء الأمريكي: "سيكونون على الأرجح روبوتات أكثر من كائنات حية، ومن الصعب تحديد ما سيكونون مهتمين به، وسيكونون قد تركوا أجسادهم البيولوجية بعيداً، وأول الكائنات التي نلتقي بها ستكون قائمة على الذكاء الاصطناعي وليست كائنات حية".

وأشار إلى أنه من الصعب للغاية توقع سبب رغبة أي كيان غريب - بيولوجي أو روبوت - في القدوم لزيارتنا، نحن حقاً ليس لدينا أي فكرة عما قد يثير اهتمامهم، ومن غير الواضح تماماً كيف تكون آمناً إذا قرر الفضائيون المحتملون زيارة عالمنا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news