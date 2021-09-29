يستيقظ من نومه فيجد كنزاً بـ20 ألف يورو !

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

استيقظ رجل من نومه وذهب إلى فناء منزله فوجد صقراً نادراً تبلغ قيمته نحو 20 ألف يورو، طار من سلوفاكيا واختار منزل الرجل في رومانيا ليستقر فيه.

ووفقاً لمواقع رومانية فإن الصقر كان مطيعاً للغاية وكان جائعاً حيث أكل من الطعام الذي وضعه صاحب المنزل للحمام الذي يربيه، ولاحظ الرجل أن الطائر مُدرب ويستجيب للأوامر التي يتلقاها منه، كما لاحظ أن الصقر يحمل جرساً على ساقه وليس برياً ويخص شخصاً ما.

وقام الرجل وزوجته بمحاولات عديدة للبحث عن المالك الأصلي للصقر، وبالفعل توصل إلى صاحبه في سلوفاكيا وتواصل معه لاستلام الصقر باهظ الثمن.

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