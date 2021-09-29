مقهى في سجن سعودي تحقيقا لحلم نزيل.. قهوة وتقاسيم على العود (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشرت قناة «الإخبارية» السعودية على حسابها في «تويتر» مقطع فيديو يظهر «مقهى بمواصفات عالمية في سجن الطرفية»، لافتة إلى أن هذا المقهى «تم تصميمه لتحقيق حلم نزيل بالسجن».

ويظهر مقطع الفيديو مقاعد وطاولات ومنضدة، ويبين أن النزيل يجلس مع شخصين في«المقهى»، ويجلس براحة ومن ثم يعزف العود ويغني.

وعلقت الإخبارية على هذا المقطع قائلة: «تحقيق حلم نزيل بتوفير مقهى بمواصفات عالمية في سجن الطرفية».

وقال مذيع النشرة الإخبارية: «وسط رائحة القهوة وصوت تحميص البن يحتسي السجناء قهوتهم سواء كانت كولومبية المنشأ أم إثيوبية».

وأضاف: «على تقاسيم العود وأنغامه ويكملون سهرتهم»، مشيرا إلى أن «هذاالمقهى بمواصفاته العالمية جزء من حلم السجين الذي كان يعمل في أحد أكبر المقاهي العريقة بمنطقة القصيم".

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