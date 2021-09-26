«دراجتك صحتك».. القاهرة تخصص مسارًا آمنًا للدراجات كل جمعة

المصدر: القاهرة - رويترز

أخيرا.. سنحت فرصة لعشاق ركوب الدراجات في العاصمة المصرية المزدحمة، القاهرة، للاستمتاع بركوب دراجاتهم في مسار آمن خال من السيارات بطول ثمانية كيلومترات ولمدة خمس ساعات صباح كل يوم جمعة.

وقالت أميرة مصطفى، مُحبة ركوب الدراجات، والتي استمتعت بالمسار الجديد يوم الجمعة (24 سبتمبر ) إنه أصبح بمقدورها الآن السير بدراجتها دون قلق من المركبات والزحام.

وأضافت «طبعا كان فيه مشكلة كبيرة إن أنا أقدر أمشي في الطريق بالعجلة (الدراجة). لأن الطرق كانت صغيرة جدا ما كنش فيه مكان مخصص، محدش عارف فكرة إن حد ينزل بالعجلة سواء بنت أو ولد، كمان موش بس للبنات. الدولة دلوقتي خلت البنات كمان تنزل بالعجل. يعني أنا بنزل من بيتى بالعجلة مطمنة إنى هأقدر أمشي، بتمنى إن المبادرة دي تتأكد أكتر بالاستمرارية والتشجيع وإن الناس تعرف عنها أكتر».

وقال وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، يوم 17 سبتمبر إن المسار الجديد سيكون مخصصا للدراجات فقط من الساعة السادسة صباحا كل يوم جمعة وحتى الحادية عشرة صباحا.

وأضاف «النهاردة بندشن هذا المكان بمساحه ثمانية كيلو (متر) كبداية لمنطقه شرق القاهرة وبتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هذا الطريق من ستة صباحا إلي ‭11‬ صباحا كل يوم جمعة هيكون مخصص فقط للدراجات».

ونادرا ما يُشاهد شخص يركب دراجة في العاصمة المصرية حيث عادة ما تسد حركة المرور الكثيفة أجزاء كبيرة من القاهرة الكبرى المترامية الأطراف، التي يقطنها زهاء 20 مليون نسمة.

ويتمنى عاشق ركوب الدراجات أحمد محمد، الذي خبر السير بدراجته في الشوارع المكتظة بوسط القاهرة، أن يرى مبادرات مماثلة في أنحاء المدينة.

وقال أحمد محمد لتلفزيون رويترز «إحنا شايفين إن الدولة بدأت تشجع على فكرة ركوب العجل وطبعا وزارة الشباب والرياضة مشكورة إن هي عملت مبادرة اسمها ‭'‬دراجتك صحتك‭'‬ تشجيعا للناس إن هي تبتدي تركب عجل، بس للأسف العقبة الوحيدة أو في ناس كتير أوى بتخاف تمشي في الشوارع عشان العربيات والزحمة زي ما إحنا شايفين، فبنتمنى من الدولة إن هي تعمم فكرة المسار اللي عملته طبعا جهد مشكور منها وأتمنى إن هو يتعمم في شوارع القاهرة».

وكثيرا ما شوهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في السنوات الأخيرة وهو يستقل دراجة في الصباح الباكر يوم الجمعة مرتديا ملابس رياضية.

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