«سفاري دبي» تعود بصحبة «مخلوقات العالم المذهلة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستعد «دبي سفاري بارك» للترحيب بزوارها مع انطلاق موسمها الجديد في 27 سبتمبر الجاري، بمجموعة من عناصر الجذب المشوقة التي تعزز تجربة زيارة الحديقة لاسيما للعائلات، حيث تنقلهم إلى قلب الحياة البرية للتعرف إلى أهم ملامحها ومكوناتها.

وأكد المدير العام لبلدية دبي المهندس داوود الهاجري، اكتمال الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد لدبي سفاري بارك، والتي روعي فيها كل المقومات التي طالما جعلتها إحدى أهم نقاط الجذب السياحي في دبي، ودولة الإمارات، بما تقدمه من فرصة الاقتراب من الحياة الفطرية بمكوناتها المختلفة، ضمن أجواء آمنة روعي فيها إعداد كل الضمانات التي تكفل للزائر السلامة في جميع أوقات الزيارة، إضافة إلى ما تم إعداده من مرافق خدمية متنوعة لضمان راحة وسعادة الزوار. وأضاف: «تقدم دبي سفاري تجربة فريدة تنقل الزوار من جميع الفئات العمرية إلى قلب الحياة البرية ضمن أجواء ترفيهية تثقيفية مشوقة، ويقوم عليها فريق متخصص من الخبراء والفنيين أصحاب الخبرة في مجال الرعاية والحفاظ على الحياة الفطرية، وإكثارها، ونسعى لتوفير كل العناصر التي تجعل من الزيارة مصدراً لبهجة الزوار وإمدادهم بمعلومات مهمة حول العديد من الفصائل التي ندر أن تجتمع في مكان واحد في هذا الجزء من العالم».

ويشهد الموسم الجديد لدبي سفاري بارك وجود معارض متنوعة، مثل معرض الفهود، بالإضافة إلى تطوير مناطق مختلفة من الحديقة، مثل سفاري الصحراء العربية. وستضم الحديقة حيوانات جديدة، وتنظيم العديد من العروض التفاعلية الممتعة، مثل عروض الطيور، بما في ذلك عرض الطيور الجارحة، وعرض مخلوقات العالم المذهلة، والتي يشارك في تقديمها مجموعة من خبراء الحياة البرية من ذوي الممارسة الطويلة في هذا المجال.

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