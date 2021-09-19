مروحية «إنجينيوتي» على المريخ تزيد سرعة شفراتها مستقبلاً

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أنه ستتعين زيادة سرعة شفرات مروحية «إنجينيوتي» على سطح المريخ في المستقبل.

وأضافت «ناسا» أنه نظراً إلى أن الغلاف الجوي للكوكب الأحمر (المريخ) سيصبح أرقّ، في الأسابيع المقبلة، بسبب العوامل الموسمية، فإن المروحية الصغيرة، سيتعين عليها أن تدير شفراتها الدوارة، بشكل أسرع، للإقلاع والبقاء في الهواء.

ونظراً إلى أن مهمة مروحية «إنجينيوتي» كانت مقررة، في بادئ الأمر، لمدة 30 يوماً فقط، لم يتم اختبار شيء مثل هذا على الأرض.

وأوضحت «ناسا» أنه خلال الرحلات المقبلة للمروحية على سطح المريخ، سيتم اختبار الدوران الأسرع للشفرات الدوّارة بعناية.

وأعلنت الوكالة، أول من أمس، أنه خلال الرحلة الـ13 التقطت المروحية صورة ثلاثية الأبعاد لشكل صخري على سطح المريخ، قطره نحو 10 أمتار.

وكانت المروحية قد هبطت على سطح المريخ، في نهاية فبراير الماضي، على متن المركبة المتجولة «برسفيرانس» في مناورة محفوفة بالمخاطر، وفي منتصف أبريل الماضي، أقلعت للمرة الأولى، ما يجعلها أول مركبة جوية، تكمل رحلة على كوكب آخر، وفي غضون ذلك تم تمديد مهمة المروحية لأجل غير مسمى.

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