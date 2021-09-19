إصابة 6 أسود و3 نمور بـ «كورونا» في حديقة واشنطن

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

شُخّصت إصابة ستة أسود وثلاثة نمور في حديقة حيوانات واشنطن بفيروس «كورونا».

وجاء في بيان أن «الحراس لاحظوا، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضاً في الشهية وسعالاً وعطاساً وخمولاً» عند الأسود الإفريقية الستة، ونمر من نمور سومطرة، واثنين من نمور سيبيريا، شُخّصت إصابتها بـ«كوفيد-19» خلال فحوص أولية.

وتعالج الحيوانات المصابة بمضادات للالتهاب وأدوية ضد الغثيان، فضلاً عن مضادات حيوية تحميها من خطر الالتهاب الرئوي.

وأوضح القيّمون على الحديقة أن الجمهور ليس في خطر للمسافة القائمة بين موئل الحيوانات والزوار. وسُجلت الإصابات في وقت أعلنت حدائق حيوانات أميركية عدة، بينها حديقة واشنطن، عن حملة تلقيح للحيوانات المعرّضة للإصابة بـ«كوفيد-19».

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