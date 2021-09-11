متطوعات على منصة التكريم في خورفكان

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تقديراً لجهودهن في مجال العمل الاجتماعي؛ احتفى مجلس ضاحية حياوه، أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، أول من أمس، بمجموعة من المتطوعات.

وعكس حفل التكريم الذي نظم في مقر الضاحية بمدينة خورفكان ما ترتكز عليه استراتيجية الضاحية من تعزيز أدوار المرأة، لاسيما في مجال التطوع، ودعم ما تقوم به في نهضة الدولة، فضلاً عن تقدير المجتمع لجهودها، وسعيها الدائم لبذل المزيد لما فيه مصلحة الوطن.

وقال رئيس مجلس ضاحية حياوه خالد أحمد بوهندي، إن «المرأة حققت إنجازات في مختلف مجالات الحياة، منها العمل التطوعي الذي أصبح منهاج حياة وأسلوباً يتميز به المجتمع الإماراتي».

وأضاف أن «ابنة الإمارات سارت على نهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسعت إلى تحقيق رؤيته بما يخدم مستقبل دولة الإمارات، فأبدعت وتميزت في كل المجالات، وبرز دورها لاسيما في مجال العمل الاجتماعي والتطوع في مختلف أعمال ولجان مجلس الضاحية»، مقدماً الشكر والتحية والتقدير للمتطوعات على جهودهن.

من جهتهن، عبرت المتطوعات عن مشاعر الفخر كونهن نساء إماراتيات تميزن في مجال العمل التطوعي، وأسهمن بجهودهن مع مجلس ضاحية حياوه، الذي أتاح لهن التطوع من أجل خدمة أهالي الضاحية، والقيام بأدوار في خدمة الأسر.

خالد بوهندي: «العمل التطوعي أصبح منهاج حياة، وأسلوباً يتميز به المجتمع الإماراتي».

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