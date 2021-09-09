دبي على موعد جديد مع «تحدّي اللياقة» أكتوبر المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يعود «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرياضية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في دورته السنوية الخامسة، بمجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات التي ستقام في مختلف أنحاء المدينة، وسينطلق الحدث المهم في 29 أكتوبر ويستمر حتى 27 نوفمبر المقبل، بهدف مساعدة سكان دبي وزوارها على الالتزام بأسلوب حياة أكثر نشاطاً وتشجيعهم على ممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.

يتيح «تحدي دبي للياقة» فرصة المشاركة لجميع أفراد المجتمع للارتقاء بمستوى صحتهم البدنية والذهنية، وكذلك الاستمتاع بالعديد من الأنشطة المجانية التي تُقام في الهواء الطلق ضمن أجندة حافلة بفعاليات اللياقة البدنية، وتتوزع مجموعة من «قرى اللياقة» في عدد من الوجهات المميزة، ومن بينها «كايت بيتش»، و«إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى فعاليتين رئيستين هما «تحدي دبي للجري» و«تحدي دبي لركوب الدراجات الهوائية»، ضمن جدول الفعاليات لهذا العام.

ويُعد التحدي، الذي أطلقه سمو ولي عهد دبي في عام 2017، من أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية في دبي التي تُعنى بتشجيع كل أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية الذي قد يتفاوت بين شخص وآخر، تأكيداً على حرص دبي على أن يكون مجتمعها من أكثر مجتمعات العالم نشاطاً وتمتعاً بأفضل نوعيات الحياة، التي تضمن للجميع أجواء صحية سليمة ونموذجية.

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