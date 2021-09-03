إلتون جون: ألبوم جديد من 16 أغنية

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

أعلن نجم البوب، البريطاني إلتون جون، صدور ألبومه الجديد الشهر المقبل، بعنوان «ذي لوكداون سيشنز»، الذي أعدّه خلال فترة الحجر، بالتعاون مع كوكبة من النجوم.

ويتضّمن الألبوم المزمع صدوره في 22 أكتوبر 16 أغنية، من بينها 10 أغنيات جديدة، تعاون في بعضها مع فنانين مثل دوا ليبا وغوريلاز وليل ناس إكس ومايلي سايرس ونيكي ميناج وستيفي ووندر وستيفي نيكس.

وقال السير إلتون جون «آخر ما كنت أتوقّع فعله خلال تدابير الحجر هو إعداد ألبوم، لكن مع توسّع انتشار الوباء، راحت مشاريع متفرّقة تتبلور».

وأوضح «بعض جلسات التسجيل أجريت عن بُعد عبر (زوم)، وهو أمر لم أعهده من قبل، في حين أقيمت جلسات أخرى مع مراعاة قواعد صارمة للسلامة، خلال التعاون مع فنان آخر مع واجهات زجاجية تفصل بيننا».

وأقرّ صاحب أغنية «يور سانغ» و«كاندل إن ذي ويند» بأن «كلّ المقطوعات التي عملت عليها كانت فعلاً مثيرة للاهتمام ومتنوّعة، وهي أمور مختلفة عمّا عهدت فعله، واشتهرت به».

وسيقوم إلتون جون بجولة وداعية في أوروبا وأميركا الشمالية في 2022.

وكان المغني البالغ من العمر 74 عاماً، قد أطلق جولته الختامية «فيرويل ييلو بريك رود» سنة 2018، على أن تشمل أكثر من 300 محطة، في خلال ثلاث سنوات في أنحاء العالم أجمع، قبل أن يضطر إلى قطعها بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن وباء «كوفيد-19».

وستنطلق الجولة في مايو 2022 من فرانكفورت في ألمانيا، وتنتهي بعد ستة أشهر في لوس أنجلوس، بعد عبورها في أوروبا (ميلانو وباريس وليفربول خصوصاً)، وصولاً إلى أميركا الشمالية.

2022 ستشهد جولة وداعية لجون في أوروبا وأميركا الشمالية

نجم البوب:

• «كلّ المقطوعات مثيرة للاهتمام ومتنوّعة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news