«سامسونغ» تحمي التلفزيون الذكي من السرقة.. لا يفتح إلا مع صاحبه

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أطلقت شركة سامسونغ وظيفة جديدة لحماية أجهزة التلفاز الذكية من السرقة. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الوظيفة الجديدة تمنع استعمال الأجهزة المسروقة أو التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ما يساعد في الحد من السوق السوداء، وسرقة هذه الأجهزة على المدى الطويل.

وأعلنت «سامسونغ» أن وظيفة الحماية من السرقة تعمل على قفل أجهزة التلفاز الذكية المسروقة أو التي تم الحصول عليها من السوق السوداء، بمجرد اتصالها بالإنترنت، ولن يتم استعمال هذه الأجهزة إلا مع أصحابها الشرعيين، الذين يمتلكون فاتورة الشراء.

وعندما يحاول المستخدم استعمال جهاز مسروق، فسوف يتم قفله تلقائياً بمجرد اتصاله بالإنترنت عن طريق مقارنة الرقم المسلسل للتلفاز الذكي مع قائمة أجهزة التلفاز المسروقة والمخزنة على خوادم شركة سامسونغ. وبعد قفل التلفاز الذكي، فإنه لن يتمكن المستخدم من استعماله حتى بعد فصله عن الإنترنت.

وفي حالة قفل تلفاز ذكي تم شراؤه بشكل قانوني، فإنه يمكن إعادة تفعيله عن طريق خدمة العملاء مع ضرورة تقديم إثباتات الشراء.

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