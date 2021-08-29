بيع مسدس قتل به «بيلي ذا كيد» بـ 6 ملايين دولار

المصدر: لوس أنجلوس ■ رويترز

بيع المسدس الذي استخدم في قتل بيلي ذا كيد، أحد أشهر الخارجين عن القانون في الغرب الأميركي، بستة ملايين دولار في مزاد أقيم في لوس أنجلوس، وهو مبلغ يزيد مرتين على التقدير الذي وضع لثمنه قبل البيع. وقال القائمون على مزايدات بونهامز، إنه تم شراء المسدس في المزاد عبر الهاتف من شخص طلب عدم ذكر هويته. والمسدس من طراز كولت واستخدمه قائد الشرطة بات جاريت في عام 1881 لقتل بيلي. وقالت الدار إن المسدس «هو من أكثر الكنوز الأيقونية للتاريخ القديم للغرب الأميركي»، وأضافت أن السعر الذي بلغ 6.03 ملايين دولار هو رقم قياسي عالمي مقابل أي سلاح ناري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news